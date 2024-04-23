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Мурманская область. Арктика (16+)23.04.24 10:00

Для безаварийного прохождения паводка в Мурманской области подготовлены 5 тысяч специалистов и почти 1300 единиц техники

Вчера в ходе оперативного совещания обсудили безаварийное прохождение регионом весеннего половодья в преддверии потепления. Губернатор Андрей Чибис отметил, что сегодня в Мурманской области работает 45 гидрометеорологических постов, которые производят круглосуточный мониторинг ситуации.

«Кроме того, мы видим данные космического мониторинга. Пока серьёзных рисков, исходя из поступающих докладов, мы не видим, но, тем не менее, коллеги, локальные вопросы есть. Чтобы минимизировать риски мы должны быть полностью готовы», – подчеркнул губернатор.

Глава региона сообщил, что сформирована группировка сил и средств, в составе которой почти 5 тысяч человек, почти 1300 единиц техники, почти 60 единиц плавательных средств и 4 единицы авиатехники. 

«На дорогах идёт разбор снежных завалов, обследованы и открыты больше 75% водопропускных труб на региональных дорогах и все 100% – на федеральных чтобы не повредили дороги при резком потеплении», – подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, вопросу подготовки Мурманской области к безаварийному пропуску паводковых вод был посвящён блок докладов: по линии Министерства региональной безопасности; Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства; главы администрации Мурманска, а также Министерства транспорта и дорожного хозяйства.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27141&page=6

 

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