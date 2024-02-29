Для болельщиков и участников «Гонки Героев» в парке «Патриот» будет организован бесплатный трансфер

В субботу, 2 марта, парк «Патриот» около Кильдинстроя снова будет принимать «Гонку Героев». В Мурманской области событие состоится уже во второй раз при поддержке регионального правительства и командования Северного флота.

Напомним, в прошлом году экстремальный забег впервые состоялся за Полярным кругом. В эту субботу порядка трёх сотен участников из разных уголков страны опять ждёт самая северная 5-километровая трасса, которая пролегает по заснеженной лесополосе. Для тех, кто отважится бросить вызов, подготовлены не только естественные, но и 19 искусственных преград. Регистрация команд и индивидуальных участников открыта на официальном сайте «Лига Героев» до 1 марта (включительно).

Для болельщиков в парке «Патриот» будут работать фудтраки, площадка с массажными креслами, аквагримом и другими интерактивами. Взрослые и дети также смогут принять участие в конкурсах и розыгрыше подарков. Также для посетителей парка в этот день будет работать полевая кухня.

Для поездки в парк «Патриот» 2 марта зрители могут воспользоваться бесплатными автобусами.

Отправление из Мурманска: от Легкоатлетического манежа (ул. Долина Уюта, 6) в 9.30; от гипермаркета «Лента» (ул. Шевченко) в 9.30.

Отправление из парка «Патриот»: к гипермаркету «Лента» (ул. Шевченко) в 13.30 и 14.00.

Для поездки необходимо предварительно зарегистрироваться через чат-бот в месcенджере «Телеграм».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, вновь провести легендарное испытание на прочность стало возможным благодаря новой инфраструктуре, которая была установлена в парке «Патриот» в рамках регионального стратегического плана «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru