Для больниц Мурманской области закупили противоэпидемические защитные костюмы

Компания «НОВАТЭК» в рамках реализации договорённостей с правительством Мурманской области приобрела и обеспечила поставку 15 тысяч защитных костюмов. Вчера они переданы в медицинские организации региона.

Речь идёт о средствах защиты для медицинского персонала, работающего в условиях повышенного риска заражения. Специальные противочумные костюмы защитят медиков от опасности инфицирования COVID-19 при лечении, перевозке или эвакуации пациентов, проведении дезинфекций пишет Министерство информационной политики Мурманской области.