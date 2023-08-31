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Мурманская область. Арктика (16+)31.08.23 10:30

Для ЦБ РФ курс китайского юаня стал более значимым, чем доллара и евро

Нефтяной рынок стабилен сегодня после повышения накануне на данных о резком сокращении запасов нефти в США. Трейдеры также следят за последствиями урагана «Идалия», обрушившегося накануне на побережье Мексиканского залива, и ситуацией в Габоне, где был совершён военный переворот.

Как пишет finmarket.ru, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 10,58 млн баррелей - до 422,94 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики США. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на «Nymex» нефть, уменьшились на 1,5 млн баррелей.

Национальная метеорологическая служба США накануне заявила о «катастрофических штормах и разрушительных ветрах» в районе урагана «Идалия».

Согласно данным Управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США, на Мексиканский залив приходится порядка 15% всей добычи нефти в США и около 5% добычи газа. «Chevron Corp.» ранее на этой неделе объявила об эвакуации персонала с трёх добывающих платформ в Мексиканском заливе. «Хотя мы наблюдали эвакуацию персонала с некоторых платформ в качестве мер предосторожности, направление урагана позволяет предположить, что ощутимых последствий для нефтеперерабатывающих мощностей и добычи не будет», - отмечает аналитик «The Price Futures Group» Фил Флинн, слова которого приводит «Market Watch».

Сообщений о перебоях в добыче нефти или экспорте из Габона, являющегося членом ОПЕК, не поступало. Ранее группа военных в стране объявила о низложении президента Али Бонго Ондимбы, который находится у власти 14 лет, а в субботу был переизбран на третий срок. Поскольку добыча нефти в Габоне является невысокой, влияние сложившейся ситуации на мировой рынок если и есть, то небольшое, говорит управляющий партнёр «Energy Outlook Advisors» Анас Альхаджи.

По данным Московской биржи, доллар США слабо менялся в самом начале торгов, рубль почти стабилен на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 96,26 рубля (+3,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 32,67 копейки выше уровня действующего официального курса.

Через час торгов доллар усилил рост, евро также дорожает.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 96,5219 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар подорожал на 30,19 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 18,07 копейки и составил 105,4657 рубля.

К официальному курсу американская валюта подскочила на 59,36 копейки, евро - на 1,02 рубля.

Китайский юань торговался без изменений против доллара США в четверг, получая поддержку от признаков некоторого оживления активности в производственном секторе или неизменно превышающих ожидания ежедневных фиксингов. Производственная активность в Китае в августе снизилась пятый месяц подряд, хотя и более медленным темпом. Об этом свидетельствуют официальные данные, которые могут стать дополнительным аргументом в пользу наращивания Пекином мер стимулирования экономики.

Отметим, что ЦБ РФ вчера на своём сайте вывел в таблице показателей курса валют на первую строку сверху китайский юань, раньше был доллар.

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