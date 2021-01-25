Для Центра по обслуживанию областных учреждений культуры приобретён междугородный пассажирский автобус

Материально-техническая база областных учреждений культуры получила существенное и долгожданное подкрепление. В рамках государственной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Мурманской области» за счёт средств регионального бюджета Центр по обслуживанию областных учреждений культуры приобрёл междугородный пассажирский автобус стоимостью 6,7 млн рублей.

В нём легко разместятся и артисты, их реквизит и музыкальные инструменты. Для дальних гастрольных поездок по городам и селам региона в автобусе предусмотрены комфортные условия как для пассажиров, так и для водителя. Тёплый салон, удобные сидения, аудио- и видеосистемы, микрофон для руководителя группы и другое необходимое оборудование позволят доставить творческую бригаду к месту выступления в полной «боевой» готовности.

Как сообщает региональное Министерство культуры, автобус отвечает самым современным требованиям, предъявляемым к автотранспорту, и способен перевозить не только артистов, но и юных зрителей к месту спектакля или концерта, если в этом будет необходимость. Особенно актуально приобретение нового автобуса для областных театров и филармонии.