Для центра социальной помощи семье и детям Мурманска приобретён новый микроавтобус

В Мурманскую область поставлен второй автомобиль за счёт средств резервного фонда правительства Мурманской области, выделенных по решению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в октябре текущего года.

Специализированный автобус для организованной перевозки детей приобретен для Мурманского центра социальной помощи семье и детям.

Новый транспорт отвечает всем современным требованиям безопасности перевозок пассажиров, обеспечивая комфортные условия для доставки несовершеннолетних воспитанников в общеобразовательные и дошкольные учреждения, организации здравоохранения, культуры и спорта.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, до конца года поставка нового автотранспорта ожидается ещё в два учреждения: Апатитский и Печенгский комплексные центры социального обслуживания населения Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431424/#&gid=1&pid=1