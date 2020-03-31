Для COVID-19 авторитетов нет

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил, что его анализ на коронавирус дал положительный результат. «Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СoV (коронаврус. – Ред.), но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своём кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций», - написал Проценко на своей странице в соцсети «Facebook».

Проценко добавил, что на его иммунитет, по его мнению, повлиял последний месяц работы.

А в это время пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Президент России Владимир Путин регулярно проходит тест на коронавирус. «Регулярно тестируется. Всё нормально», - сказал он, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, с которым российский лидер встречался и беседовал на минувшей неделе, диагностировано заражение вирусом, сообщает ТАСС.