Для COVID-19 нет возрастных предпочтений, а создать вакцину против коронавируса очень-очень сложно

Порядка 15% тяжёлых больных пациентов с коронавирусом в столице России моложе 40 лет, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

По словам собеседника информационного агентства, почти 40% пациентов с коронавирусом в Москве, которые находятся на искусственной вентиляции легких, моложе 40 лет. «Статистика показывает, что болезнь протекает в тяжелой форме не только у пожилых москвичей. Почти половина больных с тяжёлым повреждением лёгких - это люди моложе 60 лет, их доля от общего числа тяжелых больных - 45%», - сообщили «Интерфаксу» в столичном штабе.

Согласно данным оперштаба, число заболевших в Москве (на 28 марта) составляет 1014 человек, среди всех заболевших 46% - в возрасте от 35 до 64 лет. На втором месте по количеству людей с подтвержденным диагнозом - люди от 18 до 34 лет (около 33,5%). Ещё 15% - люди старше 65 лет. Дети составляют 5,5%, в большинстве случаев они переносят болезнь в лёгкой форме или вообще без симптомов, но могут быть носителями вируса, сказал собеседник агентства.

А в это время глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» заявила, что вакцину от новой коронавирусной инфекции создать очень сложно из-за особенности структуры вируса, поэтому процесс занимает достаточное количество времени.

«На самом деле создать вакцину против коронавируса очень-очень сложно, потому что есть особенности белков в структуре вируса и очень важно, чтобы, создавая защитные антитела, он нейтрализовали вирус, но при этом не вызвали, наоборот, антитело последовательного усиления инфекции», — рассказала она.

Скворцова пояснила, что в настоящее время идут круглосуточные исследования, она надеется, что где-то в июне месяце они завершатся и перейдут к регламентированным доклиническим и клиническим исследованиям.

В России на 30 марта зафиксированы 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12.00 мск, умерли девять человек. Позднее региональные власти сообщили о смерти пациентов в Москве, Петербурге и Владимирской области. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране, пишет ТАСС.