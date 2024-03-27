На месте «Крокус Сити Холла» следует возвести мемориал, считают 57% жителей Москвы и Московской областиМинистерство здравоохранения Мурманской области запускает профилактический проект «За руку!»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)27.03.24 17:30

Для дальнейшего снижения роста цен необходим продолжительный период жёстких денежно-кредитных условий

Годовая инфляция в Мурманской области в феврале текущего года по сравнению с предыдущим месяцем не изменилась и составила 9,05%. Инфляцию сдерживало расширение предложения услуг воздушного транспорта. С другой стороны, компании продолжили переносить свои возросшие затраты в цены – им позволял это делать высокий спрос. Уровень инфляции в области оставался выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (7,45%) и России в целом (7,69%).

Основные показатели инфляции в Мурманской области

в % к соответствующему месяцу предыдущего года

 

Октябрь

2023

Ноябрь

2023

Декабрь 2023

Январь 2024

Февраль 2024

Инфляция

6,83

7,37

7,94

9,05

9,05

Базовая инфляция

5,75

6,60

7,31

8,08

8,52

Прирост цен на

 

 

 

 

 

Продовольственные товары

4,98

5,54

6,60

7,38

7,41

из них:

 

 

 

 

 

    - плодоовощная продукция

18,83

18,53

18,44

16,70

11,71

Непродовольственные товары

4,84

5,32

5,49

5,69

6,26

Услуги

11,85

12,33

12,78

15,57

14,70

из них:

 

 

 

 

 

    - ЖКХ

8,54

8,81

5,01

5,23

4,62

    - пассажирский транспорт

27,87

20,16

32,29

53,90

50,37

Источник: Росстат

Продовольственные товары

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, годовой темп прироста цен на продовольственные товары в феврале практически не изменился и составил 7,41% после 7,38% месяцем ранее. Это связано с действием разнонаправленных факторов.

Стали быстрее расти цены на мясо и птицу. Основная причина – увеличение затрат предприятий на логистику из-за роста тарифов на грузоперевозки, учитывая географическую удаленность региона.

В то же время благодаря расширению предложения цены на овощи росли не так сильно, как год назад. Это произошло из-за увеличения тепличного производства в стране. В результате огурцы стали дешевле, чем год назад, а помидоры дорожали медленнее в годовом выражении.

Также в регионе увеличилось предложение рыбной продукции из-за ослабления внешнего спроса. Оно привело к снижению оптовых цен на отдельные виды рыбы. В итоге уменьшились годовые темпы прироста розничных цен на рыбное филе и разделанную мороженую рыбу.

Непродовольственные товары

Цены на непродовольственные товары в феврале увеличились в годовом выражении на 6,26% после 5,69% в январе.

Спрос на некоторые товары оставался высоким, а возможности расширения предложения – ограниченными. В этих условиях компаниям было легче переносить в цены возросшие издержки. Одна из причин их роста – увеличение затрат на логистику. В результате ускорился годовой рост цен на смартфоны и мебель.

Услуги

В феврале цены на услуги росли в годовом выражении медленнее, чем месяцем ранее. Прирост составил 14,70%, в то время как в январе он был 15,57%.

В феврале авиакомпании ввели дополнительные рейсы на популярные направления в регионе. Кроме того, некоторые из направлений субсидировались по программе региональных перевозок. В результате цены на авиабилеты стали расти медленнее в годовом выражении. Стоит отметить, что динамика цен авиабилетов в Мурманской области отличается повышенной волатильностью.

Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России

Годовая инфляция на Северо-Западе в феврале 2024 года ускорилась до 7,45% после 6,98% в январе. Это по-прежнему ниже, чем в целом по России (7,69%). Главная причина роста цен в макрорегионе – высокая потребительская активность, которая превышает возможности увеличения предложения товаров и услуг.

Годовая инфляция в России в феврале 2024 года увеличилась до 7,69% (в январе – 7,44%). При этом текущие темпы роста цен заметно ниже, чем в осенние месяцы. Для дальнейшего снижения роста цен необходим продолжительный период жёстких денежно-кредитных условий. Они ограничат проинфляционные последствия избыточного расширения спроса. С учётом проводимой Банком России политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Денежный крючок»: стало известно, у кого в Мурманской области зарплаты выросли сильнее всего
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Владимир
27.03.24 04:42
Трудовые резервы, 9 Нет воды с вчера
Комментарий к новости:Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 марта
Смирнов Вадим Николаевич
26.03.24 21:53
Чумбарова-Лучинского, 32 - горячей воды нет с вечера. Время 22:00.
Комментарий к новости:Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 марта
омега
11.03.24 04:35
Отчасти эту проблему можно решить созданием возможностей для работы женщинам. Нужно продлевать работу детских садов, организовывать хорошие продленки в школах, воссоздавать ясли. Тогда у женщин будет
Комментарий к новости:В ФНПР объяснили различия в зарплатах женщин и мужчин
-Правовая консультация (18+)Эксперт «СберКорус» объяснил, в чём разница между электронной подписью для физических и юридических лиц
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282912345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире22:00«Заступники». Художественный сериал, 4 серия (16+)23:00Городские хроники (6+)23:30«Король Гриля». Кулинарная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Для дальнейшего снижения роста цен необходим продолжительный период жёстких денежно-кредитных условий-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 2 копейки, евро снижается на 14 копеек-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 марта-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Для мониторинга северного завоза создадут новую федеральную государственную информационную систему (ФГИС»)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика