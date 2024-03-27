Для дальнейшего снижения роста цен необходим продолжительный период жёстких денежно-кредитных условий

Годовая инфляция в Мурманской области в феврале текущего года по сравнению с предыдущим месяцем не изменилась и составила 9,05%. Инфляцию сдерживало расширение предложения услуг воздушного транспорта. С другой стороны, компании продолжили переносить свои возросшие затраты в цены – им позволял это делать высокий спрос. Уровень инфляции в области оставался выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (7,45%) и России в целом (7,69%).

Основные показатели инфляции в Мурманской области

в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Инфляция 6,83 7,37 7,94 9,05 9,05 Базовая инфляция 5,75 6,60 7,31 8,08 8,52 Прирост цен на Продовольственные товары 4,98 5,54 6,60 7,38 7,41 из них: - плодоовощная продукция 18,83 18,53 18,44 16,70 11,71 Непродовольственные товары 4,84 5,32 5,49 5,69 6,26 Услуги 11,85 12,33 12,78 15,57 14,70 из них: - ЖКХ 8,54 8,81 5,01 5,23 4,62 - пассажирский транспорт 27,87 20,16 32,29 53,90 50,37

Источник: Росстат

Продовольственные товары

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, годовой темп прироста цен на продовольственные товары в феврале практически не изменился и составил 7,41% после 7,38% месяцем ранее. Это связано с действием разнонаправленных факторов.

Стали быстрее расти цены на мясо и птицу. Основная причина – увеличение затрат предприятий на логистику из-за роста тарифов на грузоперевозки, учитывая географическую удаленность региона.

В то же время благодаря расширению предложения цены на овощи росли не так сильно, как год назад. Это произошло из-за увеличения тепличного производства в стране. В результате огурцы стали дешевле, чем год назад, а помидоры дорожали медленнее в годовом выражении.

Также в регионе увеличилось предложение рыбной продукции из-за ослабления внешнего спроса. Оно привело к снижению оптовых цен на отдельные виды рыбы. В итоге уменьшились годовые темпы прироста розничных цен на рыбное филе и разделанную мороженую рыбу.

Непродовольственные товары

Цены на непродовольственные товары в феврале увеличились в годовом выражении на 6,26% после 5,69% в январе.

Спрос на некоторые товары оставался высоким, а возможности расширения предложения – ограниченными. В этих условиях компаниям было легче переносить в цены возросшие издержки. Одна из причин их роста – увеличение затрат на логистику. В результате ускорился годовой рост цен на смартфоны и мебель.

Услуги

В феврале цены на услуги росли в годовом выражении медленнее, чем месяцем ранее. Прирост составил 14,70%, в то время как в январе он был 15,57%.

В феврале авиакомпании ввели дополнительные рейсы на популярные направления в регионе. Кроме того, некоторые из направлений субсидировались по программе региональных перевозок. В результате цены на авиабилеты стали расти медленнее в годовом выражении. Стоит отметить, что динамика цен авиабилетов в Мурманской области отличается повышенной волатильностью.

Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России

Годовая инфляция на Северо-Западе в феврале 2024 года ускорилась до 7,45% после 6,98% в январе. Это по-прежнему ниже, чем в целом по России (7,69%). Главная причина роста цен в макрорегионе – высокая потребительская активность, которая превышает возможности увеличения предложения товаров и услуг.

Годовая инфляция в России в феврале 2024 года увеличилась до 7,69% (в январе – 7,44%). При этом текущие темпы роста цен заметно ниже, чем в осенние месяцы. Для дальнейшего снижения роста цен необходим продолжительный период жёстких денежно-кредитных условий. Они ограничат проинфляционные последствия избыточного расширения спроса. С учётом проводимой Банком России политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.