Для дальнейшего снижения роста цен необходим продолжительный период жёстких денежно-кредитных условий
Годовая инфляция в Мурманской области в феврале текущего года по сравнению с предыдущим месяцем не изменилась и составила 9,05%. Инфляцию сдерживало расширение предложения услуг воздушного транспорта. С другой стороны, компании продолжили переносить свои возросшие затраты в цены – им позволял это делать высокий спрос. Уровень инфляции в области оставался выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (7,45%) и России в целом (7,69%).
Основные показатели инфляции в Мурманской области
в % к соответствующему месяцу предыдущего года
|
|
Октябрь
2023
|
Ноябрь
2023
|
Декабрь 2023
|
Январь 2024
|
Февраль 2024
|
Инфляция
|
6,83
|
7,37
|
7,94
|
9,05
|
9,05
|
Базовая инфляция
|
5,75
|
6,60
|
7,31
|
8,08
|
8,52
|
Прирост цен на
|
|
|
|
|
|
Продовольственные товары
|
4,98
|
5,54
|
6,60
|
7,38
|
7,41
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- плодоовощная продукция
|
18,83
|
18,53
|
18,44
|
16,70
|
11,71
|
Непродовольственные товары
|
4,84
|
5,32
|
5,49
|
5,69
|
6,26
|
Услуги
|
11,85
|
12,33
|
12,78
|
15,57
|
14,70
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- ЖКХ
|
8,54
|
8,81
|
5,01
|
5,23
|
4,62
|
- пассажирский транспорт
|
27,87
|
20,16
|
32,29
|
53,90
|
50,37
Источник: Росстат
Продовольственные товары
Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, годовой темп прироста цен на продовольственные товары в феврале практически не изменился и составил 7,41% после 7,38% месяцем ранее. Это связано с действием разнонаправленных факторов.
Стали быстрее расти цены на мясо и птицу. Основная причина – увеличение затрат предприятий на логистику из-за роста тарифов на грузоперевозки, учитывая географическую удаленность региона.
В то же время благодаря расширению предложения цены на овощи росли не так сильно, как год назад. Это произошло из-за увеличения тепличного производства в стране. В результате огурцы стали дешевле, чем год назад, а помидоры дорожали медленнее в годовом выражении.
Также в регионе увеличилось предложение рыбной продукции из-за ослабления внешнего спроса. Оно привело к снижению оптовых цен на отдельные виды рыбы. В итоге уменьшились годовые темпы прироста розничных цен на рыбное филе и разделанную мороженую рыбу.
Непродовольственные товары
Цены на непродовольственные товары в феврале увеличились в годовом выражении на 6,26% после 5,69% в январе.
Спрос на некоторые товары оставался высоким, а возможности расширения предложения – ограниченными. В этих условиях компаниям было легче переносить в цены возросшие издержки. Одна из причин их роста – увеличение затрат на логистику. В результате ускорился годовой рост цен на смартфоны и мебель.
Услуги
В феврале цены на услуги росли в годовом выражении медленнее, чем месяцем ранее. Прирост составил 14,70%, в то время как в январе он был 15,57%.
В феврале авиакомпании ввели дополнительные рейсы на популярные направления в регионе. Кроме того, некоторые из направлений субсидировались по программе региональных перевозок. В результате цены на авиабилеты стали расти медленнее в годовом выражении. Стоит отметить, что динамика цен авиабилетов в Мурманской области отличается повышенной волатильностью.
Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России
Годовая инфляция на Северо-Западе в феврале 2024 года ускорилась до 7,45% после 6,98% в январе. Это по-прежнему ниже, чем в целом по России (7,69%). Главная причина роста цен в макрорегионе – высокая потребительская активность, которая превышает возможности увеличения предложения товаров и услуг.
Годовая инфляция в России в феврале 2024 года увеличилась до 7,69% (в январе – 7,44%). При этом текущие темпы роста цен заметно ниже, чем в осенние месяцы. Для дальнейшего снижения роста цен необходим продолжительный период жёстких денежно-кредитных условий. Они ограничат проинфляционные последствия избыточного расширения спроса. С учётом проводимой Банком России политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.