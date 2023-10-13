«Для депутатов социальная сфера, вопросы, напрямую влияющие на качество жизни людей, были и остаются приоритетными», - председатель областной Думы Сергей Дубовой

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманской областной Думе 12 октября состоялось заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по социальной политике. Его вёл председатель данного комитета, председатель комитета Новгородской областной Думы по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Анатолий Осипов.

В работе комитета принял участие председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, который отметил: «Для депутатов социальная сфера, вопросы, напрямую влияющие на качество жизни людей, были и остаются приоритетными, - подчеркнул спикер Думы. - Мы стремимся максимально облегчить и без того непростое положение наиболее уязвимых категорий граждан - старшее поколение, семьи с детьми, многодетные семьи и людей с ограниченными возможностями. В решении проблем нам очень помогает отлаженное сотрудничество в рамках Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Взаимная поддержка законодателей позволяет оперативнее реагировать на запросы живущих в наших регионах людей».

Парламентарии рассмотрели и поддержали внесенный по инициативе Мурманской областной Думы вопрос об обращении Парламентской Ассоциации Северо-Запада России к председателю правительства Российской Федерации М.В. Мишустину об увеличении размеров ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, инвалидами с детства первой группы, инвалидами I группы и другими нетрудоспособными гражданами. Председатель профильного комитета областной Думы Станислав Гонтарь отметил, что размер компенсационных выплат и ежемесячных выплат не менялся с 2008 года, а их индексация не предусмотрена. Учитывая, что выплаты назначаются только неработающим трудоспособным гражданам, не являющимся получателями пенсии и пособия по безработице, установленный размер этих выплат представляется недостаточным для обеспечения жизнедеятельности данных лиц. В ходе обсуждения отмечалась необходимость проработки механизма реализации этой меры поддержки.

Члены комитета поддержали обращение Парламентской Ассоциации Северо-Запада России к председателю правительства Российской Федерации М.В. Мишустину по вопросу расширения перечня мер социальной поддержки ветеранов боевых действий и членов их семей, внесённое по инициативе законодателей Санкт-Петербурга. Для этой категории лиц предлагается установить компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50 процентов.

Также одобрена и друга инициатива Законодательного Собрания Санкт-Петербурга - внесение изменений в федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в части установления периода выплаты единого пособия на ребёнка до достижения им возраста 18 лет.

Парламентарии рассмотрели вопросы, связанные с изменением пенсионного законодательства. В частности, комитет поддержал инициативу Республики Коми по внесению изменения в закон «О страховых пенсиях» в части исчисления периодов работы, дающих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости женщинам, родившим двух и более детей и достигшим возраста 50 лет. Предлагается установить единообразный подход к исчислению периодов работы в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях, дающих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, и распространить на женщин, родивших двух и более детей и достигших возраста 50 лет, норму, в соответствии с которой каждый календарный год работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, считается за девять месяцев работы в районах Крайнего Севера. Данное изменение повысит социальную защищенность женщин и стимулирование рождаемости в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Все поддержанные комитетом вопросы будут вынесены на рассмотрение конференции ПАСЗР, которая пройдёт в конце октября в Сыктывкаре под председательством Сергея Дубового.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/7ae/ny5i4e0hzhd4427suiaa251zqaxkyeuz.JPG