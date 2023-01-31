Для держателей Единой карты жителя Мурманской области проезд в общественном транспорте будет дешевле

С 1 февраля 2023 года в Мурманской области впервые установлено два тарифа на проезд в общественном транспорте – для пассажиров-держателей Единой карты жителя Мурманской области плата составит 37 рублей, для всех остальных граждан – 40 рублей.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в АО «Электротранспорт» состоялся брифинг. Об изменениях тарифов на проезд в общественном транспорте и об использовании Единой карты жителя Мурманской области для оплаты проезда рассказали генеральный директор АО «Электротранспорт» Сергей Коробков, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Николай Михайлов, начальник отдела проектов отраслевой цифровизации Министерства цифрового развития Мурманской области Вадим Артищев и генеральный директор ОАО «Кольский геологический информационно-лабораторный центр» Инна Шахова.

Важно отметить, что несмотря на всю сложность работы на Крайнем Севере, где себестоимость перевозок значительно выше, чем в большинстве городов России, разница в тарифах с другими городами не столь значительна. Более того, качество перевозок остается одним из лучших в стране. Так, в рейтинге городов России по качеству общественного транспорта в 2022 году Мурманск среди городов с населением до 300 тысяч человек находится в тройке лучших, а среди всех городов, исключая Москву и Санкт-Петербург, столица Кольского Заполярья занимает 17 место и опережает Архангельск и Петрозаводск.

Как отметил Сергей Коробков, рост тарифа для держателей Единой карты жителя Мурманской области (ЕКЖ МО) значительно меньше индекса роста потребительских цен и составляет 5,7%. Для пассажиров, не являющихся держателями ЕКЖ МО – рост составил 14,3%, что сравнимо с официальным индексом роста потребительских цен.

На Единую карту жителя в преднастроенном режиме записано транспортное приложение Автоматизированной системы учёта и оплаты проезда Мурманской области.

Карта сможет заменить бумажные проездные билеты, такие как Единый социальный проездной билет или билет обучающегося, и позволит пополнять счет онлайн. Транспортное приложение на карте также можно использовать как электронный кошелёк для оплаты разовых поездок или как городской проездной на 10 дней или на месяц. Пополнить транспортное приложение ЕКЖ МО можно с карты любого банка через сервисы «Фрисби», «ПочтаБанк», «Сбербанк» и сайт карта51.рф. А также в отделениях «Почты России» и киосках АО «Электротранспорт».

Как сообщает администрация города Мурманска, с середины октября текущего года ЕКЖ МО получили более 5 тысяч северян. Заявление на выпуск небанковской ЕКЖ МО можно подать через любое действующее отделение МФЦ. Чтобы получить банковскую ЕКЖ МО достаточно одного визита в отделение банка-партнера.

Для удобства северян создан портал Единой карты жителя Мурманской области, где размещена информация о местах получения карты, акциях и программах локальности партнёров проекта, а также ответы на часто задаваемые вопросы.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24223&page=1