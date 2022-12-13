Для детей младшего школьного возраста «Главная Арктическая ёлка страны» впервые проводится на атомном ледоколе-музее «Ленин»

В этом году праздник посетят ребята из различных городов региона, включая Кировск и Полярные зори – всего около 200 человек. Поздравить ребят приехала руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис. По её словам, Мурманск в этом году активно участвовал в «Чистой Арктике» и поддерживал различные экологические инициативы проекта.

«В эти выходные мы установили уникальный арт-объект в Контейнер-холле – экоель из арктических отходов, а сегодня поздравляем детей с наступающим Новым годом театрализованным представлением в таком символичном для освоения Арктики месте как ледокол», - отметила Евгения Чибис.

Руководитель проектного офиса «Чистой Арктики» Андрей Нагибин подчеркнул, что место проведения первого такого мероприятия выбрано неслучайно. Одним из главных идеологов «Чистой Арктики» два года назад выступил капитан крупнейшего в мире атомохода «50 лет Победы» Дмитрий Лобусов, карьера которого тесно связана с Мурманском. Два года подряд добровольцы ФГУП «Атомфлот» - моряки и офисные работники, выезжают в Териберку для участия в «Большом туристическом субботнике», а также принимают участие в акциях «Чистой Арктики» на побережье Кольского залива. «Поэтому первое такое мероприятие было решено провести именно здесь.

Мурманских детей ждёт сказочное представление с экологическим подтекстом: детям предстоят выяснить, кто разбрасывает мусор в сказочном лесу, найти и перевоспитать загрязнителя», – пояснил Андрей Нагибин.

«Природное равновесие арктических территорий особенно уязвимо, – напомнила волонтер Госкорпорации «Росатом» Оксана Геращенко. – Чтобы поддерживать Арктику в порядке, надо вначале этот самый порядок навести. А люди, живущие в самых хрупких экосистемах, нуждаются в знаниях об экологии. Начинать формировать экологическое мышление нужно с самого раннего детства, поэтому так важно, что на Арктической ёлке мы объясняем, как бережнее относиться к природе Арктики. Надеемся, ёлка станет традиционной и сможет ежегодно объединять ребят со всех арктических регионов».

Сюжет детского праздника начинается на празднично украшенной площади пристани Мурманского морвокзала с игр и викторин, разгадав которые дети получат «ключ от ворот» на ледокол. Маленьких посетителей ожидает экскурсия по атомоходу «Ленин» в сопровождении волонтеров проекта «Чистая Арктика», просмотр весёлого мини-фильма о важности охраны природы родного арктического региона и всей страны, а также новогодний экоспектакль с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей. Праздник завершается вручением подарков и хороводом вокруг ёлки.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, мероприятие организовано при поддержке волонтеров проекта «Чистая Арктика» и Госкорпорации «Росатом».

«Чистая Арктика» — масштабный проект по очистке арктической территории от накопленных с советских времён отходов. Идея принадлежит капитану атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрию Лобусову, а также капитану-наставнику Дальневосточного морского пароходства, Герою Труда Российской Федерации Геннадию Антохину. «Чистая Арктика» стала площадкой, объединившей общественные и волонтёрские организации, учёных, глав регионов и представителей бизнеса. Партнёрами проекта выступают Госкорпорация «Росатом», ГМК «Норильский никель», «ФосАгро» и ОАО «РЖД».

Фото: https://gov-murman.ru