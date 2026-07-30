Для детей с непереносимость глютена в Мурманской области введут специальную выплату

Такое решением принято губернатором Андреем Чибисом в ходе встречи с жителями Кандалакши.

С просьбой о введении социальной выплаты для людей с целиакией к губернатору обратилась депутат Мурманской областной Думы Ирина Просоленко. Она передала пожелания северян, воспитывающих детей с непереносимостью глютена.

«Ко мне поступали обращения от граждан по этому вопросу. Мы направили их губернатору с просьбой проработать возможность введения региональной поддержки. На встрече Андрей Владимирович сказал: «Давайте поможем!» — мы получили принципиальное согласие.

Министерство труда и социального развития уже проработало этот вопрос. Учитывая, что в регионе успешно реализуются аналогичные выплаты для граждан с фенилкетонурией, решено распространить действующий механизм и на больных целиакией», — пояснила Ирина Просоленко.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571872/#&gid=1&pid=1