Для детского оздоровительного центра «Гандвиг» на берегу Кандалакшского залива будет разработана концепция развития. План по модернизации лагеря должен быть представлен через три месяца. Такое поручение министерству образования и науки Мурманской области сегодня дал губернатор Андрей Чибис в ходе рабочей поездки в Кандалакшский район.

«Лагерю, безусловно, требуется реновация и увеличение возможностей, здесь должно отдыхать как можно больше детей. Мы поработаем концепцию, просчитаем затраты и с привлечением шефских организаций начнём постепенно преображать это уникальное место», - заявил губернатор.

В данный момент лагерь закрыт, на территории ведётся строительство корпуса для размещения детей на 50 человек, строители готовят котлован под ленточный фундамент, выполняют опалубку. Объект по контракту должен быть сдан в конце 2020 года.

Что касается начала работы «Гандвига» в этом сезоне, как сообщил губернатор, из-за эпидемиологической обстановки вопрос требует дополнительной оценки Роспотребнадзора. Глава региона выразил надежду, что в этом году оздоровительный центр сможет принять отдыхающих. В год обычно здесь отдыхает и оздоравливается более 600 человек.

В ходе рабочей поездки в Кандалакшский район глава региона осмотрел спортивные и туристические объекты.