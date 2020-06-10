Для детского оздоровительного центра «Гандвиг» на берегу Кандалакшского залива будет разработана концепция развития
Для детского оздоровительного центра «Гандвиг» на берегу Кандалакшского залива будет разработана концепция развития. План по модернизации лагеря должен быть представлен через три месяца. Такое поручение министерству образования и науки Мурманской области сегодня дал губернатор Андрей Чибис в ходе рабочей поездки в Кандалакшский район.
«Лагерю, безусловно, требуется реновация и увеличение возможностей, здесь должно отдыхать как можно больше детей. Мы поработаем концепцию, просчитаем затраты и с привлечением шефских организаций начнём постепенно преображать это уникальное место», - заявил губернатор.
В данный момент лагерь закрыт, на территории ведётся строительство корпуса для размещения детей на 50 человек, строители готовят котлован под ленточный фундамент, выполняют опалубку. Объект по контракту должен быть сдан в конце 2020 года.
Что касается начала работы «Гандвига» в этом сезоне, как сообщил губернатор, из-за эпидемиологической обстановки вопрос требует дополнительной оценки Роспотребнадзора. Глава региона выразил надежду, что в этом году оздоровительный центр сможет принять отдыхающих. В год обычно здесь отдыхает и оздоравливается более 600 человек.
В ходе рабочей поездки в Кандалакшский район глава региона осмотрел спортивные и туристические объекты.