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Мурманская область. Арктика (16+)01.05.25 16:00

Для дропперов готовят уголовную ответственность

В правительстве России подготовили поправки в ст. 187 Уголовного кодекса (УК; «Неправомерный оборот средств платежей»), которые установят ответственность для дропперов. Речь идёт о людях, которые под влиянием злоумышленников или за денежное вознаграждение оформляют или передают свои банковские карты (или наличные денежные средства) мошенникам. Из-за этого отследить движение денежных средств становится сложнее.

Согласно предлагаемым изменениям, дропперам и их посредникам за мошеннические действия будет светить срок до шести лет со штрафом от 300 тысяч до 1 млн рублей, пишут «Ведомости», ссылающиеся на проект закона с проектируемыми частями 3–6 ст. 187 УК. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 28 апреля рассмотрит поправки для их внесения в Госдуму.

«(Уже) принят комплексный закон из 30 мер по защите граждан от мошенников, – заявил «Ведомостям» представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко. – В продолжение этой работы мы подготовили новый законопроект об уголовной ответственности для дропперов». Эта инициатива позволит создать серьёзные препятствия для вывода мошенниками украденных средств, а возможная уголовная ответственность существенно сократит количество желающих поучаствовать в преступных схемах за вознаграждение, добавил он. Цель – «создание многоуровневой системы защиты, которая минимизирует риски для граждан и усложнит реализацию мошеннических схем», сказали в аппарате Григоренко.

В 2024 году, по данным ЦБ, мошенники похитили со счетов россиян 27,5 млрд рублей. Этот на 74% превышает показатель 2023 года.

За передачу личной банковской карты за вознаграждение в законопроекте предусмотрен штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере дохода от трёх месяцев до года, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет или ограничение свободы до двух лет. Аналогичное наказание предусматривается для клиентов банков, которые сами совершают незаконные операции с предоставленными им злоумышленниками картами.

Для тех же, кто не был клиентом банка, но приобрёл карту и передал её мошенникам, предусмотрены более строгие меры, следует из текста законопроекта: штрафы от 300 тысяч до 1 млн рублей, принудительные работы до четырёх лет, лишение свободы сроком до шести лет с возможным налагаемым штрафом от 10 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере дохода за период от года до двух лет.

Наиболее серьёзные последствия коснутся тех, кто использует чужие банковские карты или электронные кошельки для мошенничества. Им грозят принудительные работы до пяти лет и возможный штраф от 300 тысяч до 1 млн рублей либо лишение свободы до шести лет и возможный аналогичный по сумме штраф и ограничение свободы до двух лет.

К неправомерным операциям законопроект предлагает относить переводы или получение денег без законных оснований. В то же время человек, впервые совершивший преступление по новым статьям и добровольно помогающий следствию, может быть освобождён от уголовной ответственности.

 

 

 

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