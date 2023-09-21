Для экспорта продукции с арктических проектов потребность в грузовом флоте до 2030 года оценивается в 160 судов - Вячеслав Рукша

Для обеспечения грузоперевозок по Северному морскому пути наряду со строительством грузового флота необходимо предусмотреть строительство 9-11 судов снабжения новой серии. Такое мнение на конференции «Северный морской путь как основа экономического суверенитета и фактор новой мировой логистики: реализация потенциала магистрали» на выставке «Нева 2023» в Санкт-Петербурге высказал заместитель генерального директора — директор Дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша.

«В программе до сих пор нет, но, я уверен, крайне необходимо предусмотреть строительство новой серии судов-снабженцев. 9-11 судов для решения тех задач по обеспечению жизнедеятельности, транспортировке грузов по СМП», — приводит слова заместителя генерального директора корреспондент ИАА «ПортНьюс».

Вячеслав Рукша напомнил, что для экспорта продукции с арктических проектов потребность в грузовом флоте до 2030 года оценивается в 160 судов высокого ледового класса.

Как ранее сообщало ИАА «ПортНьюс», к 2030 году для обеспечения растущего грузопотока в акватории Севморпути, по мнению Вячеслава Рукши, в общей сложности будут необходимы 160 судов с учётом того, что в 2023 году грузоперевозки для работы ключевых арктических проектов выполняют 30 судов и идёт строительство 33 единиц, дополнительно потребуется ещё 97 единиц грузового флота.

Фото: https://vk.com/nevainter?z=photo-184514604_457239533%2Falbum-184514604_00%2Frev