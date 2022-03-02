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Мурманская область. Арктика (16+)02.03.22 12:30

Для экспортёров региона открыли «горячую линию»

Для получения оперативной помощи экспортёры Мурманской области могут сообщать о возникающих в связи с введением антироссийских санкций проблемах в Центр поддержки экспорта Мурманской области (по электронному адресу: info@export51.ru) или в Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области (по электронному адресу: ostapchuk@gov-murman.ru).

Кроме того, Российский экспортный центр запустил «горячую линию» для экспортёров. В режиме онлайн по ссылке компании могут задать вопросы, связанные со сложившейся ситуацией, сообщить важную для бизнеса информацию или предложить решение проблемы.

«Запуск «горячей линии» поможет нам не только оказать поддержку экспортерам, но и собрать информацию о возможных сложностях в работе с иностранными контрагентами. Мы анализируем изменения экспортной географии и прорабатываем вопросы смягчения рисков, связанных с поддержкой поставок в страны, которые ввели ограничения. Мы открыты для предложений от бизнеса, потому что совместная работа с экспортерами позволит наиболее эффективно выстроить работу в текущей ситуации», – сообщили в Российском экспортном центре.

 

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