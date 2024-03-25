Для экспортёров Заполярья пройдёт «Час с торгпредом» России в Китае

Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области совместно с Центром поддержки экспорта Мурманской области приглашает компании региона на онлайн-встречу с торговым представителем Российской Федерации в Китае Алексеем Дахновским. «Час с торгпредом» будет проходить 4 апреля 2024 года, начало – в 10.00 по московскому времени.

К участию приглашаются экспортноориентированные предприятия и индивидуальные предприниматели, заинтересованные в выходе на рынок КНР.

Алексей Дахновский занимает должность торгпреда России в Китае с 2020 года. Ранее в интервью ТАСС он отметил, что несырьевые поставки из России в Китай в 2023 году росли большими темпами, чем средний общий показатель по всему российскому экспорту на китайский рынок.

Во время онлайн-встречи представители заполярных компаний смогут ознакомиться со спецификой рынка и особенностями работы с КНР.

Для участия во встрече с Торговым представителем необходимо в срок до 15.00 29 марта направить заявку в Центр поддержки экспорта Мурманской области.

В случае возникновения дополнительных вопросов можно обращаться в Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области по телефону +7 (8152) 48-65-37.

Зарегистрированным участникам ссылка на мероприятие будет направлена дополнительно. Участие в мероприятии – бесплатное.

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области в мероприятиях регионального центра поддержки экспорта реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru