Для электроснабжения Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» будет смонтирована дополнительная инфраструктура

«Россети Северо-Запад» построят в Мурманске дополнительную инфраструктуру для электроснабжения Международного арктического форума «Арктика – территория диалога». В ближайшее время энергетики смонтируют 15 километров линий электропередачи и установят резервные источники электроснабжения общей мощностью 1,8 МВА.

Генеральный директор «Россети Северо-Запад» Вячеслав Торсунов в ходе рабочей поездки проверил системообразующий центр питания Мурманска – подстанцию 110 кВ №5. Установленная мощность энергообъекта – 143 МВА. Это ключевая подстанция для площадок МАФ. Все оборудование работает в штатном режиме.

Также было проведено выездное совещание на производственной площадке «Северных электрических сетей». Специалисты этого подразделения обслуживают линии электропередачи и подстанции, обеспечивающие электроснабжение площадок форума.

В период проведения мероприятия будет круглосуточно работать Ситуационно-аналитический центр «Россети Северо-Запад» для мониторинга функционирования инфраструктуры. Специалисты компании уже провели дополнительные тепловизионные обследования подстанций и линий электропередачи.

Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» пройдёт с 26 по 27 марта 2025 года под девизом «На Севере – жить!». Это ключевая площадка для обсуждения глобальных вопросов развития макрорегиона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/