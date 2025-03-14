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Мурманская область. Арктика (16+)14.03.25 17:45

Для федерального закона «Об ответственном обращении с животными» потребовались уточнения

В региональном парламенте в пятницу состоялось внеочередное заседание Думы. Заседание вел председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. В центре внимания был проект федерального закона, вносящий изменения в статьи 16 и 18 федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Он разработан группой депутатов Государственной Думы и направлен в субъекты РФ для получения отзывов, предложений и замечаний до 18 марта.

В проекте признаётся утратившей силу норма федерального закона, предусматривающая обязательность возврата стерилизованных, вакцинированных и неагрессивных животных, на прежние места их обитания (п.4 ч.1 ст.18). При этом каждый субъект РФ сможет своим законодательством сохранить эту практику либо принять нормы о содержании всех отловленных безнадзорных животных в приютах.

Законопроект предлагает дополнить федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» нормой, дающей право субъектам Российской Федерации самостоятельно устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах и принимать иные решения, соотносимые с гарантиями безопасности для граждан. Одна из целей нового закона – предотвратить коллизию, возлагающую сейчас на приюты бремя бессрочного содержания животных без владельцев, а также создать ещё более эффективный комплекс мер для защиты наших граждан от нападений бездомных собак.

Отмечалось, что ряд субъектов РФ одобрила данный проект закона

Депутаты подчеркнули важность введения норм для защиты жизни и здоровья граждан от угроз, исходящих от бездомных животных. Областная Дума поддержала этот проект федерального закона, который планируется рассмотреть в первом чтении Госдумой в марте текущего года.

Депутаты рассмотрели и одобрили подписание соглашений о сотрудничестве между Народным Советом Луганской Народной Республики и Мурманской областной Думой и между Законодательным Собранием Запорожской области и Мурманской областной Думой. Документы разработаны в целях установления и развития межпарламентских связей, обмена опытом в области законотворческой деятельности и расширения деловых и дружественных контактов.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32093/

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