Для гаражных кооперативов Мурманской области будет предусмотрена отсрочка внесения арендной платы в 2025 году без начисления пеней

По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса для гаражных кооперативов региона будет предусмотрена отсрочка внесения арендной платы в 2025 году без начисления пеней.

Постановлением правительства предусматривается, что арендная плата за земельный участок, предоставленный до 1 января 2025 года гаражно-строительному кооперативу для размещения индивидуальных гаражей, должна быть внесена равными долями не позднее 15 сентября и 25 ноября 2025 года.

«По результатам «прямой линии», встреч с представителями гаражных кооперативов мы оценили возможность регулировки нового порядка. Такое решение даст время гражданам оформить землю под гаражными строениями и перейти на индивидуальные платежи, а также освободит гаражные кооперативы от начисления пеней по действующим договорам аренды земли, на период такого оформления», − отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как отмечает Министерство имущественных отношений Мурманской области, при условии переоформления земли под гаражом в индивидуальное пользование через «гаражную амнистию» плата за землю будет не выше размера земельного налога.

По вопросу оформления прав на землю под гаражом граждане могут обратиться в администрацию по месту нахождения гаражного-строительного кооператива.