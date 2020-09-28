Для госслужащих региона частично возобновят удаленный режим работы

С 30 сентября органы исполнительной власти региона должны обеспечить перевод сотрудников на дистанционный режим работы. Планируется, что очно на рабочих местах должны присутствовать не более 70% от штатной численности ведомства.

Частичный перевод сотрудников на удаленный режим работы может коснуться не только областных, но и муниципальных учреждений. Кроме того, губернатор призвал компании и организации региона также перевести сотрудников на «удалёнку».

«Призываю возобновить дистанционный режим хотя бы для трети сотрудников, которые не заняты на производстве и могут работать в домашних условиях. Прошу к этой рекомендации прислушаться», – сказал Андрей Чибис, отметив высокий риск второй волны массового заболевания коронавирусной инфекцией.

Губернатор подчеркнул, что ограничивать деятельность предприятий в регионе не планируется, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.