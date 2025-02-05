Для граждан, прибывших в Мурманскую область из приграничных с СВО территорий, будет действовать льготный проезд в общественном транспорте

В Мурманской области введена мера поддержки, предоставляющая право бесплатного проезда в общественном транспорте гражданам, экстренно покинувшим свои места проживания в период СВО и прибывшим в наш регион.

В настоящее время в Мурманской области функционирует единый социальный проездной билет (ЕСПБ), который предоставляет льготный проезд определенным категориям граждан. Однако, с учётом сложной жизненной ситуации прибывших граждан, проектом постановления предлагается предоставить им право на бесплатный проезд по ЕСПБ. Гражданам будет выдаваться проездной билет с нулевой стоимостью, что обеспечит доступность общественного транспорта для нуждающихся.

Мера поддержки будет действовать до окончания СВО.

Информацию о категориях граждан, которым в Мурманской области предоставляется льготный проезд в общественном транспорте, можно узнать по телефону 8 (800) 100-00-01.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29300&page=1