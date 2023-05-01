Для кадетов и госслужащих Мурманской области провели мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи

В мастер-классе по оказанию первой помощи приняли участие школьники 7-10 классов, родители и педагоги Кадетской школы Мурманска, а также сотрудники органов исполнительной власти региона.

Мастер-класс провёл главный внештатный специалист Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе по направлению «первая помощь», заместитель главного врача по скорой медицинской помощи Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Андрей Махновский.

«Актуальность нашей деятельности обусловлена большим количеством случаев потенциально предотвратимой смерти людей из-за неоказания первой помощи. Смерть пострадавшего в некоторых случаях может наступить в течение 5 минут. При этом поддержать жизнь до прибытия скорой медицинской помощи возможно – при выполнении простейших мероприятий первой помощи. И медицинское образование для этого не требуется», – сказал Андрей Махновский.

Он рассказал, что первую помощь следует незамедлительно оказывать в случаях, когда человек подавился и задыхается, в случаях внезапной потери сознания, остановки дыхания, при травмах, сопровождающихся интенсивным наружным кровотечением.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, по данным различных научных исследований случаи потенциально предотвратимой смерти составляют до 100 случаев на 100 тысяч человек в год. Такие случаи можно предотвратить, если оказать первую помощь своевременно и грамотно.

«Никто из нас не застрахован от ситуаций, в которых умение оказывать первую помощь может спасти человеку жизнь. В определенной экстремальной ситуации человек должен знать какие действия произвести. Фактор времени здесь очень важен. И пусть лучше важные навыки по оказанию первой помощи не пригодятся, чем окажутся нужны в тот момент, когда человек может помочь, но не знает как», – прокомментировал заместитель губернатора – министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

Мероприятие организовали специалисты кадрового центра Мурманского областного центра повышения квалификации специалистов здравоохранения.

Фото: https://gov-murman.ru