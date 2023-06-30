Для комфорта северян во дворах Мурманской области проведут дополнительные работы по благоустройству

В Мурманской области в рамках нынешнего строительного сезона будут проведены дополнительные работы по ямочному ремонту дворовых проездов. Речь идёт о тех объектах, на которых ещё не выполнен капитальный ремонт, но для безопасности и комфорта граждан сегодня такие изменения необходимы.

В апреле этого года на портале «Наш Север» каждый муниципалитет провёл рейтинговое голосование, в рамках которого определён перечень адресов для ямочного ремонта проездов. Такие работы будут проведены в 20 муниципальных образованиях региона, включая Мурманск.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, впервые подобная практика была внедрена в 2020 году в областном центре. Работы проводятся за счёт средств областного бюджета и дорожного фонда в рамках государственной программы Мурманской области «Жильё и городская среда».

Фото: https://gov-murman.ru