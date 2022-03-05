Для консультаций северянам с COVID-19, ОРВИ и гриппом в формате телемедицины привлекут дополнительных медработников

Для обеспечения доступности первичной медико-санитарной помощи медицинскими организациями, перечень которых утверждается региональным Минздравом, будут дополнительно привлечены медицинские работники для оказания консультативной медицинской помощи с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому).

Губернатором Мурманской области Андреем Чибисом подписано соответствующее постановление правительства Мурманской области «Об оплате труда медицинских работников за оказание консультативной медицинской помощи с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому)».

Оплата труда указанных медицинских работников будет осуществляться в рамках систем оплаты труда, принятых в медицинских организациях, с учетом гарантий, установленных Трудовым кодексом РФ.

На данные цели выделено 6 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 5,2 млн рублей, из регионального бюджета 800 тысяч рублей, сообщает региональное Министерство здравоохранения.