Для контроля работ по рекультивации на территории бывшей птицефабрики «Снежная» установили видеокамеры

Сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области осуществили очередной выезд к месту проведения работ по рекультивации помётохранилища бывшего ОАО «Птицефабрика «Снежная». Теперь этот процесс специалисты смогут контролировать онлайн – на территории были установлены видеокамеры.

Напомним, работы на территории бывшей птицефабрики предусмотрены в рамках федерального и регионального проектов «Чистая страна» национального проекта «Экология». В настоящее время на площадке работает строительная техника.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов и экологии, работы по рекультивации помётохранилища бывшего ОАО «Птицефабрика «Снежная» выполняются в рамках муниципального контракта от 15.06.2020 № 99, заключенного между МКУ «ХЭС Кольского района» (заказчик) и АО «ГК «ЕКС» (подрядчик).

Общая стоимость работ в 2020-2022 гг. составляет 461,6 млн рублей.

В течение указанного периода подрядчику предстоит построить ЛЭП до объекта, закупить и смонтировать природоохранное оборудование по очистке и обеззараживанию накопленных отходов на помётохранилище, очистить, обеззаразить и обезвредить более 200 тысяч тонн отходов куриного помёта IV класса опасности, после откачки отходов произвести засыпку образовавшихся котлованов привозным и местным грунтом, осуществить вертикальную планировку и благоустройство территории.

В процессе проведения работ будет обеспечен экологический мониторинг состояния и изменения параметров окружающей среды на объекте.