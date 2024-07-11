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Мурманская область. Арктика (16+)11.07.24 15:30

Для крупных дальневосточных и арктических инвесторов упростят получение субсидий под проекты стоимостью от 500 млрд рублей

Государственная Дума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, направленный на совершенствование мер господдержки дальневосточных и арктических инвесторов.

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития России, документ, рассмотренный в первом чтении 9 ноября 2023 года, предусматривает «донастройку» действующей для резидентов Арктической зоны РФ (АЗРФ) преференции по получению земельных участков без торгов: предлагалось дать возможность российским регионам в составе АЗРФ определять виды предпринимательской деятельности, для осуществления которых земельные участки будут предоставляться резидентам без проведения торгов.

Ко второму чтению законопроекта было предложено несколько поправок. Так, чтобы оказать господдержку крупным инвестиционным проектам, предложено упростить предоставление бюджетных субсидий резидентам территорий опережающего развития (ТОР), которые реализуют проекты с инвестициями не менее 500 млрд рублей.

Ещё одна поправка предлагает дать возможность продлить сроки перевозки товаров в рамках применения процедуры свободной таможенной зоны (СТЗ) до участков резидентов ТОР, свободного порта Владивосток (СПВ) и АЗРФ, которые установлены действующим законодательством из расчета 2 тысячи км за 1 месяц.

«Поправка позволит резидентам учитывать факторы, которые могут влиять на перевозку грузов, будь то их габариты, сроки навигации, транспортная инфраструктура, климатические факторы или природные условия, которые характерны для территорий Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны», — прокомментировала директор департамента мониторинга правоприменения Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) Марина Логунова.

По данным КРДВ, сегодня в рамках преференциальных режимов, действующих на Дальнем Востоке и в Арктике, инвестиционную деятельность ведут более 3,5 тысячи резидентов. Бизнес вложил в реализацию проектов более 3,6 трлн рублей и создал 136 тысяч рабочих мест. Около 980 проектов уже реализованы.

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