Для лечебных учреждений региона продолжают закупать оборудование

Из резервного фонда правительства Мурманской области выделены средства на закупку медицинского оборудования в сумме 71,6 млн рублей.

До конца года для четырёх учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области, будет закуплено 13 единиц дорогостоящего медицинского оборудования, в том числе системы эндоскопической визуализации, оборудование для дезинфекции и стерилизации, коагулятор электрохирургический.

В два учреждения планируется поставить мобильные стоматологические комплексы, а также специальный автобус для выездных бригад областной станции переливания крови и перевозки необходимого оборудования.