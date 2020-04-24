Для малого и среднего бизнеса Кольского края максимально снижена ставка по УСН на ближайшие три года

В первый пакет региональных мер поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса, принятых Мурманской областной Думой, вошел Закон Мурманской области от 17.04.2020 № 2478-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «Об установлении дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения».

Новые поправки предусматривают снижение ставок по упрощенной системе налогообложения для всех представителей малого и среднего бизнеса, независимо от того, относятся ли они к перечню пострадавших отраслей.

Для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы минус расходы» ставка по налогу установлена в размере 5%, в случае, если объектом налогообложения являются доходы – 1%.

Важно подчеркнуть, что максимально возможное понижение налоговой нагрузки рассчитано на ближайшие три года, а новые ставки по налогу действуют с 1 января 2020 года.