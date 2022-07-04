Для медицинских учреждений Мурманской области закупают ультразвуковые сканеры

В рамках мероприятий региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения к осени в Мурманскую область должны поставить 6 ультразвуковых сканеров экспертного класса. Контракты на закупку медицинского оборудования стоимостью более 50 млн рублей заключены для обеспечения техникой Кандалакшской и Оленегорской больниц, ЦРБ ЗАТО г. Североморск, а также в Мурманских городских поликлиник №1 и №2, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Об этом в ходе оперативного совещания сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Хочу отметить, что мы продолжаем обновлять медоборудование в больницах Кольского Заполярья. Так, в пяти региональных больниц будут поставлены ультразвуковые сканеры общей стоимостью более 50 млн рублей. Контракты уже заключены», - отметил губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/