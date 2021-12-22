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Мурманская область. Арктика (16+)22.12.21 15:30

Для медучреждений Мурманской области закуплено 18 аппаратов УЗИ высокого и экспертного классов

В поликлиниках Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, Североморска, Заполярного уже проведено 32760 исследований на новых аппаратах УЗИ. Для медучреждений они закуплены по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев, выступая на заседании правительства.

11 универсальных аппаратов УЗИ нового поколения поставлены в поликлиники Мурманска,  Мончегорска и Оленегорска, они пришли на смену отслужившей технике и имеют расширенный набор программ исследований.

«Они имеют четыре датчика, а также улучшенную визуализацию, что позволяет вывести данный вид исследования на принципиально новый качественный уровень, уменьшить количество ошибок при постановке диагноза за счет улучшения качества картинки и снижения количества артефактов», – объяснил министр Дмитрий Панычев.

2 переносных УЗИ аппарата поставлены в поликлиники Мурманска и Оленегорска, это позволит приблизить данный вид исследования для маломобильных групп населения. Теперь проводить исследования можно в разных отделениях учреждения, а также на дому.

5 аппаратов для исследования сосудов и сердца (эхокардиография позволяет провести оценку всех структур и функциональное состояние сердца) поставлены в поликлиники Североморска, Заполярного и Мурманска. Это компактные и надежные аппараты для двухмерной ультразвуковой сердечно-сосудистой диагностики.

«Аппараты обеспечивают великолепное качество визуализации в 2D-режиме, в режиме цветового картирования и спектрального допплера, отличное пространственное разрешение и детализацию. Это позволяет врачам оценить степень поражения сердечно-сосудистой системы и выбрать оптимальную стратегию лечения. Начиная с июня текущего года проведено 583 исследования взрослым пациентам. Выявлено 278 патологий. У детей с помощью новой техники проведено 210 обследований, выявлено 18 патологий», – сообщил Дмитрий Панычев.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, всего в мурманские поликлиники поставили одиннадцать аппаратов. Это позволило увеличить доступность УЗИ – исследований для пациентов.

Также для медучреждений региона приобретены три эндоскопических комплекса.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/432482/#&gid=1&pid=1

 

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