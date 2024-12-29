Для местных производителей открыта региональная витрина на маркетплейсе Wildberries

Витрина «Сделано в Мурманске» на маркетплейсе Wildberries запустила свою работу в начале декабря 2024 года. Предприниматели, которые в ней участвуют, отметили, что рост продаж значительно увеличился.

Раздел уже широко представлен на сайте, а все товары, попавшие в него, маркируются специальными плашками. В нём представлены: одежда, аксессуары, продукты питания и многое другое. Это отличный способ рассказать о своем уникальном товаре, созданном в Заполярье.

Попасть в проект могут все производители, созданные или придуманные в Мурманской области.

Для подачи заявки для вступления в региональную витрину предпринимателю необходимо направить на адрес электронной почты: sellerproszfo@mail.ru ссылку на свой магазин Wildberries и сертификат (товарный знак) на продукцию.

Как отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, витрина «Сделано в Мурманске» инициирована и поддерживается Мурманским региональным отделением «Опора России» и Центром «Мой бизнес» Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».