Кошелёк: в магазинах Мурманской области и страны цены на овощи поползли вверхВ Мурманске стартовал ежегодный 24-й конкурс для студентов организаций высшего и среднего профессионального образования
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)15.11.24 09:45

Для Министерства региональной безопасности установили приоритетные задачи - вопросы антитеррора, защита населения и поддержка участников СВО

Губернатор Андрей Чибис вчера провёл  рабочую встречу с Артёмом Долговым, который сохранил свой пост и в новом составе правительства Мурманской области продолжит отвечать за сферу региональной безопасности в должности вице-губернатора и профильного министра.

Открывая двустороннюю встречу, глава региона отметил, что объём задач министерства будет расширен.

«У вас увеличивается объём задач. Приоритетным для нас является все, что касается функционирования и развития пожарной службы, спасателей, очень чёткого взаимодействия вместе с МЧС России в рамках Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Это также вопросы обновления техники, мотивации личного состава. И, конечно, с учётом текущей геополитической обстановки и обострения ситуации в Арктике – это вопросы антитеррора и взаимодействия с нашими правоохранительными органами и федеральной службой безопасности», – сказал губернатор.

Андрей Чибис подчеркнул, что антитеррористическая защищённость граждан и безопасность жителей Мурманской области являются приоритетными задачами, требующими постоянного контроля. И попросил Артёма Долгова в ближайшее время представить предложения по корректировке работы Министерства региональной безопасности с учётом новых задач.

«Отдельное важное направление – вы этим уже занимаетесь – это вопросы безопасности населения при возникновении угрозы атак беспилотных летательных средств. И, конечно, поддержка участников СВО, наших соединений, которые сегодня на передовой бьются за победу, – также является ключевым приоритетом. Прошу вас представить предложения по корректировке и усилению министерства с учётом новых задач, которые перед вами стоят», – подчеркнул Андрей Чибис.

Артём Долгов поблагодарил губернатора за оказанное доверие.

«Андрей Владимирович, для меня честь продолжить служить в Мурманской области и в вашей команде. Считаю, что тот функционал, который есть в министерстве, достаточен для того, чтобы решить все поставленные задачи, которые вы сегодня озвучили. Основная задача сделать так, чтобы на севере жить было не только привлекательно, но и безопасно. Всё для этого сделаю», – в ответном слове сказал Артем Долгов.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)IT-компании — лидеры по объёму спроса на специалистов в области ИИ
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
13.11.24 10:55
Мне понятны желания депутатов Госдумы, но удивляет маниловщина граждан. Россия ведёт СВО, люди гибнут там, им нужна поддержка и помощь, а народ хочет больше отдыхать. Жуть! Мне больше нравится пред
Комментарий к новости:Опрос: многие мурманчане поддерживают предложение депутатов Госдумы о выходном дне 28 декабря
Кирилл Брагин
08.11.24 10:20
На деле картина намного хуже это точно, но и собирать такие данные очень непросто. По крайней мере ясны основные источники сливов, и банки типа Сбера на удивление далеко не такой большой процент заним
Комментарий к новости:Основными источниками утечек личных данных россиян стали интернет-магазины и медучреждения
Константин Петрович
01.11.24 15:18
Сообщая о снижении актов о смерти, было бы неплохо сообщить, что и число жителей Мурманской области всё время снижается: рождаемость падает, выезжают больше людей. Меньше жителей - меньше смертност
Комментарий к новости:За 9 месяцев этого года органы ЗАГС Мурманской области зарегистрировали 17475 записей актов гражданского состояния
-Правовая консультация (18+)Приложением «Госуслуги.Дом» пользуются уже более 53 тысяч северян
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире16:10«Россия вне зоны доступа». Документальный фильм (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Мурманской области и страны цены на овощи поползли вверх-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены снижаются, курс доллара США умеренно колеблется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Изменились границы в зоне деятельности гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 ноября-PRO Нефть и газ (18+)По предварительным данным ПAO «НОВАТЭК», общий объём реализации жидких углеводородов в III квартале 2024 года снизился-PRO Законы (18+)В Вологде состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по образованию и высшей школе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика