Для Министерства региональной безопасности установили приоритетные задачи - вопросы антитеррора, защита населения и поддержка участников СВО

Губернатор Андрей Чибис вчера провёл рабочую встречу с Артёмом Долговым, который сохранил свой пост и в новом составе правительства Мурманской области продолжит отвечать за сферу региональной безопасности в должности вице-губернатора и профильного министра.

Открывая двустороннюю встречу, глава региона отметил, что объём задач министерства будет расширен.

«У вас увеличивается объём задач. Приоритетным для нас является все, что касается функционирования и развития пожарной службы, спасателей, очень чёткого взаимодействия вместе с МЧС России в рамках Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Это также вопросы обновления техники, мотивации личного состава. И, конечно, с учётом текущей геополитической обстановки и обострения ситуации в Арктике – это вопросы антитеррора и взаимодействия с нашими правоохранительными органами и федеральной службой безопасности», – сказал губернатор.

Андрей Чибис подчеркнул, что антитеррористическая защищённость граждан и безопасность жителей Мурманской области являются приоритетными задачами, требующими постоянного контроля. И попросил Артёма Долгова в ближайшее время представить предложения по корректировке работы Министерства региональной безопасности с учётом новых задач.

«Отдельное важное направление – вы этим уже занимаетесь – это вопросы безопасности населения при возникновении угрозы атак беспилотных летательных средств. И, конечно, поддержка участников СВО, наших соединений, которые сегодня на передовой бьются за победу, – также является ключевым приоритетом. Прошу вас представить предложения по корректировке и усилению министерства с учётом новых задач, которые перед вами стоят», – подчеркнул Андрей Чибис.

Артём Долгов поблагодарил губернатора за оказанное доверие.

«Андрей Владимирович, для меня честь продолжить служить в Мурманской области и в вашей команде. Считаю, что тот функционал, который есть в министерстве, достаточен для того, чтобы решить все поставленные задачи, которые вы сегодня озвучили. Основная задача сделать так, чтобы на севере жить было не только привлекательно, но и безопасно. Всё для этого сделаю», – в ответном слове сказал Артем Долгов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/