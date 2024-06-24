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Мурманская область. Арктика (16+)24.06.24 14:30

Для многодетных семей Мурманской области расширены направления использования регионального маткапитала

Для многодетных семей Мурманской области расширены направления использования регионального маткапитала. Об этом в ходе оперативного совещания правительства сообщил губернатор Андрей Чибис.   

«Соответствующим постановлением закрепляется право многодетных семей Мурманской области использовать три новых направления, по которым можно распоряжаться средствами регионального материнского капитала. Теперь северянки, получившие сертификат после рождения третьего и последующих детей, могут направить средства на приобретение лекарств для ребёнка по рецептам врачей, оплату санаторно-курортного лечения ребёнка, включая оплату проезда его и сопровождающих лиц, а также подключение объекта индивидуального жилищного строительства к сетям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения», – уточнил глава региона.      

Андрей Чибис напомнил, что наряду с федеральным сертификатом все многодетные семьи Заполярья получают и региональную меру поддержки. При этом, в отличие от федерального, региональный материнский капитал, сумма которого составляет на текущий момент более 149,3 тысячи рублей, семья получает при рождении не только третьего, но и каждого последующего ребёнка, то есть многократно.  

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, ещё одно отличие – в целях, на которые может быть использован сертификат. Так, вместе с новыми направлениями средства можно по-прежнему направить на улучшение жилищных условий, приобретение мебели, бытовой техники, ремонт, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.  

«В прошлом году в Кольском Заполярье было выдано более 1,5 тысячи сертификатов, а всего с момента начала реализации программы – более 15,7 тысячи сертификатов», – подытожил губернатор.       

Подробная информация о региональном материнском капитале опубликована на сайте Министерства труда и социального развития Мурманской области.  

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