Для молодёжи Мурманской области проведут встречи с представителями всероссийского движения «Вдохновители»

Мурманскую область посетят представители всероссийского движения «Вдохновители» – эксперты в сфере образования Екатерина Лукша и Юлия Латышева.

«Вдохновители» – всероссийское движение, объединяющее лидеров из разных сфер, чьи проекты приносят пользу людям, стране, миру и делают жизнь других людей лучше.

В состав участников движения на сегодняшний день входят более 140 известных предпринимателей, учёных, общественных и культурных деятелей, которые помогают мотивировать подростков на поиск собственного пути через развитие сообщества, личные встречи, через создание образов реальных современных «героев» на личном примере.

9 и 10 марта на территории региона пройдут встречи с Екатериной Лукшей – экспертом по инновациям в образовании и профориентировании.

19 и 20 марта – с Юлией Латышевей – блогером-учителем из Санкт-Петербурга, которая создала и ведёт блог о математике в социальной сети «TikTok».

Подробнее – в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» комитета молодёжной политики Мурманской области.

Фото: https://vk.com/murmol51