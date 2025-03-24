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Мурманская область. Арктика (16+)24.03.25 18:00

Для молодёжи неприемлемы даже минимальные проявления харассмента

Россияне стали чаще рассказывать о фактах харассмента на работе как со стороны начальства, так и со стороны коллег. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны с опытом работы из всех округов страны.

8% россиян сталкивались с харассментом со стороны руководства, 10% — со стороны коллег. Женщины подвергаются сексуальной агрессии чаще: 11% жалуются на домогательства со стороны начальства, 16% — со стороны сослуживцев. Среди мужчин эти показатели ниже: 6% и 5% соответственно.

Благодаря политике открытости россияне перестали терпеть даже минимальные проявления харассмента, резче реагируют на нарушение физических границ и даже предложения подвезти воспринимают как домогательство. Особенно это характерно для молодёжи до 34 лет: именно молодые люди чаще рассказывают о неподобающем поведении (каждый восьмой (12%) — со стороны менеджмента и 15% — со стороны коллег).

Харассмет перестает быть табуированной темой — сейчас о фактах домогательств, как со стороны руководства, так и со стороны коллег заявляет на 3 п.п. больше россиян, чем в 2023 году. О харассменте со стороны сослуживцев двумя годами ранее сообщали 11% женщин, сейчас — 16%.

Только в каждой двадцатой компании (5%) существуют формальные процедуры для предотвращения и расследования случаев харассмента, и эта ситуация остаётся практически неизменной на протяжении последних двух лет.

Время проведения опроса: 10 — 18 марта 2025 года.

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