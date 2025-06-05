Для молодых мурманчан прошёл тренинг «Сила во мне»

Творческие мастер-классы, обучающие тренинги, мероприятия на различные темы – от психологии до здорового образа жизни – проводят специалисты молодёжных центров «СОПКИ» для мурманчан в возрасте от 14 до 35 лет.

Так, в пространстве «СОПКИ. Центр профессионального развития молодёжи» на улице Марата, 16 во вторник прошёл психологический тренинг «Сила во мне».

Мурманчане узнали, какие методы способствуют раскрытию личностного потенциала и снижению психоэмоционального напряжения. А с помощью интерактивных упражнений и групповых обсуждений участники исследовали компоненты, из которых складывается уверенность в себе.

Как отмечает администрация города Мурманска, в центре созданы условия для поддержки и развития молодёжных инициатив: оборудованы зоны для лекций, встреч, семинаров, дискуссий, самостоятельной работы в коворкинге и отдыха с настольными играми и современной литературой, есть доступ в сеть «Интернет».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30127&page=1