Для мончегорских инвалидов по зрению организовали поездку в село Варзуга

Организовали поездку сотрудники МБУ «Центр ресурсного обеспечения работников образования, культуры и физической культуры города Мончегорска» в рамках реализации проекта «Маршрут БЕЗопасности» при поддержке ПАО «Норильский Никель и АО «Кольская ГМК».

Старт проекту был дан в сентябре этого года. В планах проекта – поездки по Мурманской области, в Санкт Петербург и Москву.

Первая двухдневная поездка состоялась в село Варзуга, старейшее поселение на Кольском полуострове. В первый день пребывания мончегорская делегация изучила исторические достопримечательности в центральной части села, а во второй день, перебравшись на лодках на другой берег, посетила музей, памятники архитектуры и поднялась к известному кресту, воздвигнутому в память о первопроходцах.

Отличная осенняя погода, живописные виды, приветливые жители Варзуги заставили забыть об усталости, а комфортабельная гостиница и вкусное угощение позволили быстро восстановить силы.

Следующая поездка запланирована октябре. На это раз мончегорцы посетят саамскую деревню.