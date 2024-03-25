Для мониторинга северного завоза создадут новую федеральную государственную информационную систему (ФГИС»)

Для мониторинга северного завоза будет создана новая федеральная государственная информационная система. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщает кабмин, донастройка северного завоза ведётся для бесперебойного обеспечения продуктами и товарами первой необходимости жителей Крайнего Севера и приравненных к нему местностей. Планируется, что ФГИС мониторинга северного завоза будет вводиться в эксплуатацию поэтапно в течение 2024-2026 годов.

С помощью нового ресурса предполагается обеспечить централизованное планирование и своевременно выявлять риски сбоя поставок тех или иных грузов, построить оптимальные по продолжительности и стоимости логистические маршруты доставки важных товаров, обеспечить специальную маркировку грузов северного завоза, автоматизировать сбор статистической информации.

ФГИС будет интегрирована с единой информационной системой в сфере закупок, государственной информационной системой электронных перевозочных документов, единой системой мониторинга перевалки грузов в морских портах, системой государственного портового контроля и рядом других цифровых платформ.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММП».