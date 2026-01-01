Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы

Правительство РФ утвердило перечень экономических видов деятельности для применения пониженных тарифов страховых взносов. Распоряжение правительства от 27.12.2025 № 4125-р опубликовано на портале правовой информации http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202512290075?index=1 и вступает в силу с 1 января 2026 года.

Как отмечает Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области, данная мера государственной поддержки малого и среднего бизнеса была установлена в 2020 году в период пандемии и носила временный характер. На 2026 год действие льготы решено продлить приоритетным отраслям для поддержки МСП и развития экономики страны.

Право на применение единого пониженного тарифа страховых взносов в размере 15% (вне зависимости от предельной величины базы) получают организации МСП в сферах:

- туризма;

- промышленного производства (текстильная и швейная промышленность, радиоэлектроника, производство лекарственных средств и медицинских материалов);

- агропромышленного комплекса и производства продуктов питания (растениеводство, животноводство, рыболовство, производство пищевых продуктов и напитков);

- социально значимых услуг (деятельность в сфере науки, образования, спорта, культуры);

- некоммерческого сектора.

Всего — 54 кода ОКВЭД.

При этом для МСП из сферы обрабатывающего производства с учётом ранее принятых решений пониженный тариф сохранится в размере 7,6%.

«Для малого и среднего бизнеса в приоритетных сферах правительство России сохранило льготные страховые взносы. Это критически важно, ведь даже незначительный рост тарифа сильно бьёт по затратам. Такая экономия — прямая поддержка, которая помогает бизнесу оставаться на плаву и расти. Отдельно отмечу, что в 2026 году пониженные тарифы продолжат применять организации и предприниматели из туриндустрии», — прокомментировала министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор.