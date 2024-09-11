Для мурманчан «серебряного возраста» в рамках стратегического плана «На Севере - Жить!» на постоянной основе проходят мероприятия различного формата

В сентябре в рамках проекта «Без финиша» возобновлены тренировки по скандинавской ходьбе. Для мурманчан от 55 лет они абсолютно бесплатны.

10 сентября на базе пространства «СОПКИ.СПОРТ» (ул. Беринга, 24) прошли спортивное занятие по скандинавской ходьбе и тренировка в тренажёрном зале.

В это же время участники Городского клуба старшего поколения пришли на экскурсию в Музей народного быта и традиционных ремёсел «Рябиновый край» (ул. Сафонова, 28). Пространство является единственным в своём роде в Мурманске. За неполных 6 лет работы экспозиция музея выросла с 500 до 1500 экспонатов. Здесь представлены интерьеры русской народной избы, элементы деревенской утвари, русские прялки и ступы, старинные иконы и кресты.

За пять лет более 3 тысяч представителей старшего поколения стали участниками более 4 тысяч досуговых и спортивно-оздоровительных мероприятий.

Как сообщает администрация города Мурманска, каждый житель областного центра старше 55 лет может вступить в Городской клуб старшего поколения, написав заявление в комитете по социальной поддержке и взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска по адресу: ул. Софьи Перовской, 11.

Подробную информацию можно получить по телефону 8(8152) 45-35-17.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28447&page=1