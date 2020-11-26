Для мурманских рыболовов построят современный самоходный морской траулер

Сегодня в Мурманске состоялась церемония подписания договора на поставку самоходного морского траулера с кормовым тралением между ООО «Мурманфишпродактс» и Инжиниринговой компанией «РОСТР». В мероприятии приняли участие генеральные директоры организаций Александр Лунцевич и Захар Сидоренко и губернатор Андрей Чибис.

«Для меня большая честь присутствовать на таком значимом событии, связанном с обновлением рыболовного флота. Принципиально важно, чтобы свежая рыба попадала на российский берег. В данном случае, речь идет о береге Мурманской области, – отметил Андрей Чибис. – Надеюсь, что соответствующее судно будет предоставлено нашим рыбакам в установленные договором сроки».

По словам главы региона, новый траулер построят в рамках программы госсподдержки, которая предусматривает частичное субсидирование строительства флота на российских верфях. Ранее о ее позитивной реализации упоминал президент России Владимир Путин во время официального визита в Керчь.

На судне установят современное промысловое оборудование и рыбоперерабатывающий комплекс, позволяющий производить первичную обработку и охлаждение рыбы. Объем рефрижераторного трюма составит 365 кубометров.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, назначение среднего кормового свежъевого траулера заключается в промысле всех видов донных рыб Северной Атлантики, Баренцева, Норвежского и Гренландского морей, переработке охлажденной рыбы, хранении вырабатываемой продукции и транспортировки ее в порт.