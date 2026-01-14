Для мурманских студентов провели мастер-класс по оказанию перовой помощи пострадавшему

В Мурманске в молодёжном пространстве «СОПКИ. Молодежный центр гражданских инициатив» прошёл мастер-класс по оказанию первой помощи. Необходимыми всем и каждому навыками с аудиторией поделилась представитель Красного Креста Марина Новохатская.

В мероприятии приняли участие студенты мурманских образовательных учреждений. Участники усвоили важные теоретические аспекты и отработали практические приёмы оказания первой помощи при кровотечениях.

Как сообщает администрация города Мурманска, младший инструктор по первой помощи рассказала об основных принципах и алгоритмах действий в критических ситуациях, а также показала на практике методы временной остановки кровотечения до прибытия медицинских работников. Кроме того, было проведено подробное разъяснение и отработка практических приёмов наложения повязок и фиксации травмированных участков.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31699&page=1