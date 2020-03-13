Для Мурманской области актуальной остаётся проблема социального сиротства – в течение года выявлены 246 сирот

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера состоялось очередное заседание Мурманской областной Думы. В нём приняли участие депутаты регионального парламента, представители органов исполнительной власти, правоохранительных органов, муниципальных образований, средств массовой информации. Вёл заседание глава регионального парламента Сергей Дубовой.

Областная Дума одобрила Закон РФ о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

В центре внимания депутатов был проект закона, вносящий изменения в закон об областном бюджете на текущий год. Корректировка затрагивает основные параметры бюджета. Общий объем доходов областного бюджета на 2020 год увеличен на 1781607,8 тысячи рублей, или на 2,4%, расходы на 2020 год выросли на 5312052,8 тысячи рублей, или на 6,9%. Изменения связаны, прежде всего, с дополнительными поступлениями из федерального бюджета. Средства будут направлены на реализацию положений послания Президента Российской Федерации от 15 января 2020 года, мероприятия в рамках национальных проектов.

В частности, предусмотрены дополнительные ассигнования на организацию бесплатного питания обучающихся 1-4-х классов, на предоставление ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребенком возраста трёх лет.

На развитие здравоохранения объем бюджетных средств в текущем году увеличен почти на 388 миллионов рублей. Выделены дополнительные финансы на приобретение необходимых лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, на капитальные и текущие ремонты учреждений здравоохранения, на приобретение оборудования и медицинской мебели.

Дополнительно выделены средства муниципальным образованиям, которые будут направлены, в том числе, на развитие инфраструктуры, благоустройство общественных пространств и дворовых территорий.

Депутаты детально обсудили проект закона и приняли его в окончательной редакции.

Процедуру третьего чтения прошёл законопроект, который вносит изменения в Территориальную программу госгарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи на 2020 год. Он сокращает сроки ожидания оказания медпомощи практически вдвое и включает в территориальную программу два новых медицинских учреждения, которые работают в Кандалакше.

Депутаты заслушали и приняли к сведению отчет временно исполняющего обязанности начальника УМВД РФ по Мурманской области С.Л. Величковского о состоянии правопорядка на территории региона и деятельности подчиненных органов внутренних дел в 2019 году.

Докладчик отметил повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам. В приоритете остается борьба с нарко- и организованной преступностью. В то же время отмечалось сокращение уровня преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, снижение рецидивной преступности. В ходе обсуждения депутаты заострили внимание на вопросах профилактики преступности среди несовершеннолетних, пресечения незаконного предпринимательства, высокую нагрузку участковых в муниципальных образованиях и ситуацию с ДТП на дорогах области.

Региональные парламентарии заслушали и приняли к сведению доклад Б. С. Когана о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области, о соблюдении и защите прав и законных интересов ребенка на территории региона в 2019 году. Отмечалось, что в прошлом году было рассмотрено 448 обращений граждан. Актуальной остаётся проблема социального сиротства – в течение года выявлены 246 сирот. В 2019 году по информации Министерства образования и науки Мурманской области в связи с восстановлением граждан в родительских правах возвращены в семьи 13 детей, устроены в семьи 264 несовершеннолетних, лишенных родительской опеки.