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Мурманская область. Арктика (16+)23.12.23 11:00

Для Мурманской области вопрос логистики и экспорта — один из ключевых приоритетов

Вчера на пленарной сессии в рамках Дня Мурманской области на выставке «Россия» губернатор Андрей Чибис представил логистический потенциал региона. Глава региона отметил, что 2023 год стал временем прорывных событий в области развития Севморпути.

«Завершён важнейший этап реализации Мурманского транспортного узла: благодаря поддержке президента Владимира Путина и правительства дан старт рабочему движению по новой ветке железной дороги. Для региона это важное событие. Мы боролись за финансирование, завершение проекта и менее, чем за год, работы сделано больше, чем за весь прошедший период. Если сегодня работает в качестве портовой инфраструктуры город Мурманск, восточная его часть, то мы по сути обеспечиваем железной дорогой западную его часть», - рассказал губернатор.

По словам Андрея Чибиса благодаря реализации и открытию МТУ грузооборот вырастет до 110 млн тонн в год. 

Меньше чем за год было проложено почти 49,7 км железнодорожного пути, построено 137 искусственных сооружений, в том числе 11 мостов и путепроводов. Мост через реку Тулома состоит из восьми пролётных строений и двух береговых эстакад общей длиной 1313 метров.

«У нас есть необходимые финансовые ресурсы для обеспечения энергетикой проектов и портов на западном берегу Кольского залива. Благодаря решению президента, касающегося механизма по инфраструктурному меню, мы проложили водопровод по дну Кольского залива для обеспечения инфраструктурой водоснабжения всех объектов на западном берегу. Сегодня в присутствии Алексея Олеговича подписано соглашение с «Русатом Карго» по созданию нового контейнерного терминала на западном берегу Кольского залива», - подчеркнул Андрей Чибис.

Как отметил губернатор, расширяется количество современных и мощных ледоколов, которые обеспечивают работу Севморпути, увеличивается объём грузовой базы.

«Это и уникальный проект компании «НОВАТЭК», которые с нуля строят высокотехнологичные плавучие заводы по сжижению природного газа. Летом Президент Владимир Путин лично дал старт отправке с ЦСКМС первой платформы, СПГ – один из важнейших грузов. И конечно, это решение Президента по газификации Мурманской области, что перевернет экономику региона, даст возможность переработки сырья, которое мы добываем, новые рабочие места, инвестиции, налоговую отдачу. И это проект по переработке СПГ – все эти перспективы делают наш регион действительно оплотом, флагманом развития Арктики, который движется вперед и в части экономики, и в части защиты наших рубежей. Отмечу, что 80 процентов военнослужащих Сверенного флота находятся на нашей территории», – подчеркнул глава региона.

«На базе ЦСКМС мы по сути создали центр компетенций СПГ-отрасли Российской Федерации. До нас этого никто не делал. На ЦКСМС в Мурманске можно развивать не только производство платформ, но создавать специалистов, обучать людей, запускать какие-то новые цепочки, смежные отрасли. Это, действительно, комплексная работа, которая была проделана. Сейчас мы с большим оптимизмом сморим на будущие проекты», - рассказал директор ООО «НОВАТЭК-Мурманск» Петр Оборин.

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков подчеркнул, что у региона особая миссия в русской Арктике:

«Наша страна – северная держава, Россия – северная страна. И поэтому эти слова, этот молодёжный слоган «На Севере – жить» – он, конечно, относится не только к Мурманской области, он относится ко всей Русской Арктике, Дальнему Востоку, он относится к нашей стране. Мурманская область – это концентрат русской Арктики. Здесь мы реализуем проекты мирового уровня, здесь начинается Северный морской путь, здесь, действительно, творятся чудеса. Спасибо нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, который большое личное внимание оказывает развитию Дальнего Востока, российской Арктики и непосредственно Мурманской области. Мы продолжим все силы вкладывать в то, чтобы Мурманская область продолжала быть флагманом развития Арктики», – отметил Алексей Чекунков.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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