Для музея-заповедника «Петроглифы Канозера» приобретут снегоболотоход: средства выделит региональное правительство

Для музея-заповедника «Петроглифы Канозера» приобретут снегоболотоход: субсидия в размере 6,6 млн рублей будет предоставлена на эти цели Терскому муниципальному району. Соответствующее постановление подписано губернатором Андреем Чибисом.

Инициатива приурочена к 25-летию открытия канозерских петроглифов в Кольском Заполярье. Транспортное средство позволит улучшить условия исследовательских экспедиций, которые приводятся на Кольском полуострове, а также расширит доступ населения и туристов к историко-культурному наследию региона, сообщает Министерство культуры Мурманской области.

Фото: https://vk.com/petroglif_kanozero