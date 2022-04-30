Мурманская область. Арктика (16+)30.04.22 17:00
Для музея-заповедника «Петроглифы Канозера» приобретут снегоболотоход: средства выделит региональное правительство
Для музея-заповедника «Петроглифы Канозера» приобретут снегоболотоход: субсидия в размере 6,6 млн рублей будет предоставлена на эти цели Терскому муниципальному району. Соответствующее постановление подписано губернатором Андреем Чибисом.
Инициатива приурочена к 25-летию открытия канозерских петроглифов в Кольском Заполярье. Транспортное средство позволит улучшить условия исследовательских экспедиций, которые приводятся на Кольском полуострове, а также расширит доступ населения и туристов к историко-культурному наследию региона, сообщает Министерство культуры Мурманской области.
Фото: https://vk.com/petroglif_kanozero
Комментарии
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Последние комментарии
Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
катерина
29.04.22 11:47
банки на тарном делают не из стали , а из жести Сталь и жесть это разный материал!!!
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