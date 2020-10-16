Для набережной Колы сделают кованую ограду

Глава г. Кола Светлана Чукарева, заместитель главы администрации Кольского района Игорь Богданов и сотрудники районной администрации провели вчера очередную инспекцию хода строительства Кольской набережной.

Накануне было принято решение об установке шатра над памятником киту и покраске его постамента. Новое художественное решение украсит постамент и придаст памятнику законченный вид. Чтобы сделать отсыпку около памятника, на набережную завезли мелкую гальку.

Внесены изменения и в отношении ограждения. Предусмотренный проектом забор установят вдоль просп. Миронова, а для набережной будет сделана кованая ограда. Образец нового ограждения, который мастера привезли для ознакомления, комиссия одобрила.

Завершается монтаж десяти камер видеонаблюдения по периметру всей набережной. Следить за порядком на набережной будут сотрудники ЕДДС, кроме того будет назначено ответственное лицо, которому вся информация будет поступать на мобильное устройство. На двух камерах, расположенных у входов на набережную, установлены определители автомобильных номеров. Нарушителей ПДД будут выявлять сразу. Здесь установят знаки, запрещающие проезд на набережную.

Уже сейчас на набережной красуются две перголы – крытые террасы, которые защитят посетителей от осадков, а летом и от солнца. Все, кто интересуется историей, по достоинству оценят яркие красочные информационные стенды Музея истории города Колы, где собрана вся информация о древнем городе, со времен его основания до сегодняшнего дня. Уже совсем скоро, если конечно позволит погода, можно будет посидеть на уютных деревянных скамеечках, покататься на огромных качелях, любуясь видами залива. Ребятня наверняка оценит оригинальные детские площадки.

Как сообщает администрация Кольского района, новая набережная преображается с каждым днём, наполняется смыслом и содержанием. Коляне и гости города полюбили уже здесь прогуливаться по вечерам, чтобы увидеть, что ещё сделано за день. А сотрудники районной администрации и лично глава Колы здесь бывают ещё чаще, чтобы контролировать строителей. Такие инспекции будут продолжены вплоть до завершения строительства.