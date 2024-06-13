Для налогоплательщиков Заполярья в июне состоится серия вебинаров на самые актуальные темы налогообложения

В июне специалисты УФНС России по Мурманской области проведут для налогоплательщиков цикл информационно-разъяснительных вебинаров. На еженедельных мероприятиях будут рассматриваться актуальные вопросы применения системы единого налогового счета, порядок заполнения и направления документов разных форматов – уведомлений, справок и расчетов. Также сотрудники налоговой службы расскажут о возможностях электронного общения с налоговыми органами.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, на вебинарах северяне смогут не только получить актуальные разъяснения, но и задать свои вопросы, которые принимаются на адрес электронной почты: ens.r5100@tax.gov.ru, с указанием названия организации и контактных данных, или в вебинарной комнате в ходе проведения мероприятия.

Запланированы вебинары по следующим темам:

14 июня в 14.00 - тема: «Правильность и полнота представления налогоплательщиками уведомлений об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов»;

21 июня в 14.00 - тема: «Как распорядиться положительным сальдо?»;

28 июня в 14.00 - тема: «Электронное взаимодействие с налоговыми органами. Сервисы ФНС России. Заполнение декларации 3-НДФЛ в «Личном кабинете налогоплательщика».