Для налогоплательщиков Заполярья в марте состоится серия вебинаров на самые актуальные темы налогообложения

В марте специалисты УФНС России по Мурманской области проведут для налогоплательщиков цикл информационно-разъяснительных вебинаров. На еженедельных мероприятиях будут рассматриваться актуальные вопросы применения системы Единого налогового счета, порядок заполнения и направления документов разных форматов – уведомлений, справок и расчетов.

Сотрудники налоговой службы расскажут о возможностях электронного «общения» с налоговыми органами, а также о том, как перейти на использование машиночитаемых доверенностей.

На вебинарах северяне смогут не только получить актуальные разъяснения, но и задать свои вопросы, которые принимаются на адрес электронной почты: ens.r5100@tax.gov.ru с указанием названия организации и контактных данных или в вебинарной комнате в ходе проведения мероприятия.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, в марте запланированы мероприятия по следующим темам: