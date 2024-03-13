Для налогоплательщиков Заполярья в марте состоится серия вебинаров на самые актуальные темы налогообложения
В марте специалисты УФНС России по Мурманской области проведут для налогоплательщиков цикл информационно-разъяснительных вебинаров. На еженедельных мероприятиях будут рассматриваться актуальные вопросы применения системы Единого налогового счета, порядок заполнения и направления документов разных форматов – уведомлений, справок и расчетов.
Сотрудники налоговой службы расскажут о возможностях электронного «общения» с налоговыми органами, а также о том, как перейти на использование машиночитаемых доверенностей.
На вебинарах северяне смогут не только получить актуальные разъяснения, но и задать свои вопросы, которые принимаются на адрес электронной почты: ens.r5100@tax.gov.ru с указанием названия организации и контактных данных или в вебинарной комнате в ходе проведения мероприятия.
Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, в марте запланированы мероприятия по следующим темам:
- 15 марта - 14.00. Тема: «Правильность и полнота представления налогоплательщиками уведомлений об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов».
- 20 марта - 14.00. Тема: «Расчёт по страховым взносам. Персонифицированные сведения о физических лицах».
- 22 марта - 14.00. Тема: «Применение машиночитаемых доверенностей при взаимодействии с налоговыми органами».
- 27 марта - 14.00. Тема: «Порядок заполнения и представления уведомлений об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов».
- 29 марта - 14.00. Тема: «Способы электронного взаимодействия с налоговыми органами. Обзор сервисов ФНС России. Порядок заполнения декларации 3-НДФЛ в целях получения социальных и имущественных налоговых вычетов в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц». Формирование неквалифицированной электронной подписи».